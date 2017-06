Juventus, Marchisio: "Sempre uniti, sempre insieme, fino alla fine"

Il centrocampista della Juventus Claudio Marchisio prova a riportare il sereno in casa bianconera dopo il pareggio in Champions League contro il Lione e dopo le polemiche di venerdì riguardanti le (presunte) parole di Buffon e il richiamo di Allegri a Dybala. "Sempre uniti. Sempre insieme. Fino alla fine. Forza Juventus" scrive Marchisio sul suo profilo Instragram. Un invito ai compagni di squadra ma anche ai tifosi in vista del prosieguo di stagione, a partire dalla non facile trasferta sul campo del Chievo Verona in programma domenica alle 15.

Sempre uniti. Sempre insieme. Fino alla fine. Forza @juventus Una foto pubblicata da Claudio Marchisio (@marchisiocla8) in data: 4 Nov 2016 alle ore 15:31 PDT