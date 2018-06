Juventus, Marchisio saluta Lichtsteiner: "Non si è miti per caso"

Claudio Marchisio è uno dei calciatori più social della Juventus e di tutta la Serie A. Di solito esalta i tifosi con i suoi post su Instagram, stavolta li commuove con il suo saluto a Stephan Lichtsteiner, appena passato all'Arsenal: "I tanti trofei e le tante vittorie sono solo la parte più esaltante della nostra amicizia - scrive il Principino -. Lunghe discussioni, opinioni spesso diverse e prese in giro. Ma soprattutto i momenti passati nello spogliatoio, gli allenamenti, i chilometri mai risparmiati, gli sguardi e le pacche sulla spalla nei momenti giusti".



"Le vacanze trascorse insieme, le lunghe cene per finire a parlare sempre dei nostri sogni e dei nostri obiettivi davanti ad un dito di whisky.. Tu e la tua famiglia siete una parte bella ed importante della nostra vita. Ti auguro il meglio Stephan. Non si diventa mi7i per caso!"