Juventus, Marchisio saluta Buffon: "Calciatore e uomo grazie a te"

Claudio Marchisio dà l'addio a Gigi Buffon (che oggi disputerà l'ultima partita con la Juventus) con un lungo e commovente messaggio su Instagram. Il centrocampista della Juventus ricorda il percorso fatto insieme al portiere e lo ringrazia a più riprese: "Tu, Alex, Pavel, Mauro e David con il vostro esempio mi avete insegnato cosa significa indossare la maglia bianconera (...) Seguendovi ogni giorno ho capito il calciatore che avrei voluto essere e i valori che mi avrebbero contraddistinto come uomo (...) Ognuno di noi nella vita incontra delle persone da cui riceve molto di più di quanto possa mai restituire loro, tu per me sei una di quelle". Per il centrocampista (incerta la sua permanenza nel club piemontese) in ogni caso ci chiude un ciclo: "Il modo in cui hai amato la nostra maglia rimarrà fonte di ispirazioni per intere generazioni. Si è appena conclusa l’ennesima replica della tua conferenza stampa, niente da fare, sempre lo stesso finale…".