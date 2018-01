Juventus, Marchisio: "I miei desideri hanno gli stessi colori"

I miei desideri e le mie ambizioni hanno sempre gli stessi colori.

Grazie a tutti per gli auguri e per l'affetto che mi dimostrate ogni giorno. #MC8 #happybirthdaytome #blackandwhite @juventusfc pic.twitter.com/Bq8W3Or1Zo — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 19 gennaio 2018

"I miei desideri e le mie ambizioni hanno sempre gli stessi colori. Non c'è un solo attimo passato con te che non sia all'altezza dei miei sogni. Grazie a tutti per gli auguri e per l'affetto che mi dimostrate ogni giorno". Con questo post pubblicato sul proprio profilo Twitter, Claudio Marchisio allontana definitivamente le voci che lo vorrebbero lontano da Torino e giura fedeltà alla Juventus.

Nel giorno del suo 32esimo compleanno il Principino, bianconero da sempre, spegne sul nascere l'ipotesi Mls per il proprio futuro. Nonostante le poche presenze in stagione (11) e l'arrivo, ormai quasi certo, di Emre Can la prossima estate, Marchisio vuole giocarsi le sue carte a Torino.