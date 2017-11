Juventus, Marchisio: "Due mesi difficilissimi per il problema al flessore"

"I due mesi di stop per il problema al flessore sono stati più difficili dei sei mesi dopo l'intervento al ginocchio: sono contento di aver giocato 90' in continuità dopo tutto questo tempo, senza avvertire crampi alla fine. Ora sto bene e questa è la cosa più importante". Claudio Marchisio, all'inaugurazione della mostra 'Black&White Times' al J Museum, ripercorre il difficile avvio di stagione a causa dell'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi.



Alla sosta per gli spareggi per i Mondiali, la Juve è arrivata a una sola lunghezza di ritardo dal Napoli: "Il campionato è una corsa a tappe dobbiamo viverlo così. Avevamo perso qualche posizione, ma la vittoria in una partita che era diventata difficile (con il Benevento, ndr) ci ha permesso di limare qualche punto. Il primo obiettivo è quello di tornare in testa alla classifica".



"Dispiace non esserci ai playoff Mondiali ma sono un grande tifoso dell'Italia e dei miei compagni: mi sono sentito con loro, sono carichi e hanno voglia di raggiungere la qualificazione" ha concluso il centrocampista bianconero.