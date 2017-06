Juventus, Mandzukic smonta il caso: "Per me la squadra viene prima di tutto"

Mario Mandzukic smonta il 'caso' che lo ha visto protagonista al momento della sostituzione nel derby. Il croato non ha infatti nascosto il suo risentimento per il cambio ma a un giorno di distanza dalla sfida con il Torino chiarisce il suo pensiero su Instagram: "Per me la squadra viene prima di tutto, e ho sempre voglia di aiutarla a ottenere un buon risultato. Quindi sono rimasto deluso di lasciare il campo perché non potevo aiutare i miei compagni, mentre il punteggio era ancora fermo sull'1-1. Il mio buonumore dopo un’altra importante vittoria non sarà rovinato da coloro che stanno cercando di trovare qualcosa di negativo, anche dopo i trionfi".