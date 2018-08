Juventus, Mandzukic scalpita: "La vita è questione di bianco e nero"

Mario Mandzukic scalda i motori. "La vita è una questione di bianco e nero" scrive sui social l'attaccante che sembra proprio avere nostalgia della sua Juventus. La punta, reduce da un Mondiale da protagonista con la Croazia, si sta godendo gli ultimi scampoli di vacanza. Fra due giorni dovrà infatti presentarsi alla Continassa per iniziare a preparare la nuova stagione: in attacco non troverà più Gonzalo Higuain, trasferitosi al Milan, ma Cristiano Ronaldo.