Juventus, Mandzukic: "Provo a giocare con la stessa passione dei tifosi"

Mario Mandzukic è il simbolo della Juventus di Massimiliano Allegri. Grinta, corsa, sacrificio e tenacia: l'attaccante bianconero non si tira mai indietro accettando anche di cambiare ruolo per il bene della squadra. Ora, dopo la grande prova contro il Genoa, la punta ha voluto mandare un messaggio chiaro su twitter ai supporter juventini: "Provo a giocare per la Juve con la stessa passione che i tifosi mostrano nel supportare il club e questo rende i momenti come questo così speciali per me". Mandzukic ha allegato l'immagine dell'esultanza proprio con i fan in occasione del gol al Genoa.

I try to play for Juve with the same passion that our fans show in their support - and that makes moments such as these so special to me. pic.twitter.com/PpqfvfNtjG