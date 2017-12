Juventus, Mandzukic a rischio per la Roma: 13 punti di sutura al polpaccio

Mario Mandzukic rischia di saltare la sfida scudetto contro la Roma in programma sabato prossimo all'Allianz Stadium alle 20:45. Come informa il sito ufficiale della Juventus, l'attaccante esterno questa mattina non si è allenato "a causa della ferita al polpaccio riportata contro il Bologna, per la quale si sono resi necessari tredici punti di sutura".



Quasi certamente il croato non ci sarà negli ottavi di Coppa Italia con il Genoa (mercoledì alle 20:45): Allegri conta di recuperarlo per il big match dell'antivigilia. In caso di forfait probabile che venga schierato dal primo minuto Paulo Dybala, partito dalla panchina nelle ultime due uscite. Intanto è tornato in gruppo Stephan Lichtsteiner mentre Buffon, Chiellini e Cuadrado hanno svolto ancora lavoro personalizzato.