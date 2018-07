Juventus, lunedì 16 visite e presentazione per Ronaldo: niente festa

In mattinata si era sparsa la notizia di una presentazione-show di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus già fissata per lunedì sera ma così non sarà. La società bianconera, che non ha mai ufficialmente comunicato nemmeno l'intenzione di organizzare uno spettacolo per l'arrivo del portoghese a Torino, ha sicuramente provato a regalare una serata unica ai suoi tifosi ma, per tutta una serie di motivazioni, fa sapere che lunedì CR7 effettuerà le visite mediche in mattinata, la conferenza stampa di presentazione nel pomeriggio (in un orario ancora da definire) e nient'altro.



Molto probabilmente i ristretti tempi tecnici per coordinarsi con le forze dell'ordine, che avranno già il loro daffare per contenere l'entusiasmo juventino quando il Pallone d'Oro atterrerà in Italia e poi si dirigerà verso Torino per le visite mediche, non hanno consentito quello show che comunque l'attaccante promette di far vedere in campo.



Non trovano riscontri le voci di una presentazione più sobria a causa delle proteste di sindacati e Codacons, anche perché le cifre per cui si è polemizzato comunque verranno versate al Real Madrid e al giocatore.