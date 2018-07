Juventus, lunedì 16 luglio la presentazione di Cristiano Ronaldo

MA LA JUVENTUS SMENTISCE: LUNEDI' SOLO VISITE E CONFERENZA



Ora che l'acquisto di Cristiano Ronaldo è ufficiale, il mondo Juventus conta le ore che mancano a lunedì 16 luglio quando il portoghese sarà presentato ai media e ai tifosi bianconeri. Non sarà una presentazione come tutte le altre, riporta la Gazzetta dello Sport, perché CR7 non è un giocatore come tutti gli altri, sarà più che altro un Cristiano Ronaldo day dalla mattina sino alle ore serali.



In mattinata l'ex Real Madrid svolgerà le visite mediche al J Medical e visiterà la sede della Continassa, successivamente la classica conferenza stampa. In serata il vero e proprio show allo Juventus Stadium, con orario di inizio previsto alle 21:00. Le informazioni sono ancora in divenire, in queste ore previste riunioni anche con le forze dell'ordine, ma il programma a grandi linee è già stato stilato.



Per entrare, anche per controllare i flussi, servirà un biglietto con tariffe che andranno dai 5 ai 15 euro (gadget omaggio inclusi) a seconda del settore e gli abbonati avranno una sorta di prelazione potendo prenotare tramite il sito del club. Poi giochi di luce e probabilmente un dj di fama internazionale, si parla di Giorgio Moroder. E infine lui, Cristiano Ronaldo: che entrerà in campo e raccoglierà l'entusiasmo del mondo juventino.



Il Pallone d'Oro, finita la serata, potrebbe ripartire subito per continuare le vacanze in Grecia ma c'è chi non esclude che rimanga in città almeno la notte, con suite già bloccata in un lussuoso hotel di Torino. Poi si unirà alla squadra il giorno 30 direttamente negli Stati Uniti per la International Champions Cup ma non dovrebbe giocare contro il Real il 5 agosto.



