Juventus, lunedì 16 luglio alle 18:30 presentazione di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ritorna a Madrid: nessun timore per i tifosi della Juventus, è una semplice - e inevitabile - tappa per rientrare brevemente a casa e preparare le valigie in vista del trasloco a Torino. Il portoghese ha interrotto la vacanza in Grecia con un giorno di anticipo a causa del forte vento sulle spiagge di Costa Navarino che ha impedito una prevista gita in gommone: dal resort all'aeroporto di Kalamata (lo stesso dell'approdo martedì di Agnelli e Mendes) in elicottero e via sino alla Spagna.



Poi, tra domenica sera e lunedì mattina, CR7 sarà in Italia dove - al J Medical - sosterrà le visite mediche prima della conferenza stampa di presentazione ai media: sarà alle 18:30 alla Continassa, in una sala diversa dal solito media center per questioni di capienza (attesi giornalisti da tutto il mondo). Niente show come da tradizione del club e in serata nuova ripartenza per la seconda tranche di ferie prima di aggregarsi con la squadra negli Stati Uniti dove la Juventus sarà protagonista all'International Champions Cup.