Juventus, lo 'sgarbo' di Lichtsteiner: non vota Allegri ai Fifa The Best

Uno sgarbo, se così si può dire, o comunque una scelta particolare. Stephan Lichtsteiner in qualità di capitano della Svizzera era chiamato a votare ai Fifa The Best, i premi assegnati per il rendimento nella scorsa stagione. Il terzino della Juventus ha snobbato il proprio allenatore, Massimiliano Allegri, escludendolo dalle proprie preferenze e inserendo nell'ordine Zinedine Zidane (che poi è risultato il migliore tecnico dell'anno), Diego Pablo Simeone e Mauricio Pochettino.



Si tratta di un nuovo capitolo del rapporto non semplice tra il difensore e la guida bianconera dopo l'esclusione dalla lista Champions della fase a gironi per due anni consecutivi? Forse no perché Lichtsteiner ha sorpreso un po' tutti anche nella scelta del giocatore migliore mettendo il compagno di squadra Gigi Buffon alle spalle di Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos. Dal canto suo l'estremo difensore ha votato Allegri, Zidane e Conte come allenatori e Ronaldo, Dybala e Modric come calciatori.