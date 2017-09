Juventus, lo Schalke si propone: "Curiamo noi Howedes"

Benedikt Howedes è arrivato a fine agosto ma non è ancora riuscito a debuttare con la maglia della Juventus, colpa dei problemi fisici che stanno tormentando l'ex capitano dello Schalke 04. Il difensore ora è fermo ai box per un trauma distrattivo alla regione posteriore della coscia sinistra, un problema da circa 4 settimane di stop.



In aiuto dei bianconeri arriva proprio il club tedesco da cui è stato acquistato il giocatore: "Se Benedikt vuole, ci offriamo noi per curarlo dal suo infortunio" ha detto Christian Heidel, ds dello Schalke.



Una cortesia verso un ex giocatore ma anche un aiuto non del tutto disinteressato: Howedes è alla Juve in prestito con obbligo di riscatto condizionato alle 25 presenze. Logico che i tedeschi abbiano interesse a rivederlo in campo il prima possibile: questione di affetto ma anche di soldi...