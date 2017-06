Juventus, Lichtsteiner: "La situazione attuale non mi piace"

E' stato uno dei pilastri della Juventus di Conte prima e Allegri poi. Ma ora Stephan Lichtsteiner è ai margini del gruppo bianconero dopo che in estate il club di Andrea Agnelli ha stoppato il suo passaggio all'Inter. Il terzino dal ritiro della nazionale svizzera non nasconde le difficoltà del momento, considerato anche che non è stato inserito nella lista Champions: "Io sono tranquillo, molto tranquillo. Ho vinto molti titoli con la Juve e ho avuto belle avventure con la Lazio, con il Lille e con la nazionale. Ma è evidente che la situazione attuale non mi piace. E’ inutile negarlo: non giocare nella propria squadra può mettere tutto in discussione".



"Ma alla Juventus, dove la pressione è sempre alta, le gerarchie possono essere sovvertite in ogni momento. Darò tutto ogni volta che sarò chiamato in causa. Per quanto riguarda la nazionale il prossimo torneo è nel 2018, e prima di allora ricomincerò a giocare in qualche squadra di club” ha aggiunto Lichtsteiner che a fine stagione, alla scadenza del contratto, o forse già a gennaio saluterà la Juventus.