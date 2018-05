Juventus, lesione al legamento del ginocchio destro per Spinazzola

L'infortunio di Leonardo Spinazzola è risultato più grave del previsto: non solo lesione del menisco mediale del ginocchio destro ma anche lesione del legamento crociato anteriore, tanto che l'esterno dell'Atalanta, ma di proprietà della Juventus dove giocherà nella prossima stagione, è già stato operato (regolarizzazione/sutura del menisco e ricostruzione del legamento) dal professor Mariani presso Villa Stuart a Roma.



Spinazzola era fermo da due mesi per una distorsione al ginocchio, ultima presenza in Verona-Atalanta dello scorso 18 marzo: tornerà, in bianconero, nel corso della prossima stagione. Si possono ipotizzare tempi di recupero intorno ai 6 mesi e, con Asamoah già finito all'Inter, la Juve rimane con il solo Alex Sandro sulla sinistra: ipotizzabile un ricorso al mercato, nelle scorse settimane si era parlato di Darmian e Digne.