Juventus, lesione al bicipite femorale: Chiellini out contro l'Inter

Giorgio Chiellini, uscito per infortunio dopo 11 minuti nel match con il Napoli, non ci sarà nella delicata sfida che vedrà impegnata la Juventus a San Siro contro l'Inter sabato prossimo. Come informa il sito ufficiale bianconero "dagli accertamenti esperiti, con le cautele del caso dovute alla precocità dell’effettuazione degli stessi, è emersa la presenza di una lesione al bicipite femorale, in sede pre-inserzionale al ginocchio sinistro".



"Il calciatore - prosegue il comunicato diffuso dal club piemontese - sarà necessariamente sottoposto a ulteriori controlli e ha già iniziato il percorso delle terapie del caso". Per Allegri una perdita importante: al Meazza accanto a Benatia dovrebbe giocare uno tra Rugani e Barzagli. Ma non è escluso che la stagione di Chiellini sia finita in anticipo.