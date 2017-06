Juventus, Lapo esulta su Twitter: "Primi anche al box office"

Juventus prima in campionato, prima nel girone di Champions League e prima anche nei cinema italiani. E' un momento d'oro per i colori bianconeri, che tramite un post di Lapo Elkann su Twitter esultano per lo straordinario successo del docu-film 'Bianconeri. Juventus Story' distribuito in 317 sale cinematografiche il 10-11 e 12 ottobre.

'Juventus Story', a cui ha partecipato anche il Premio Oscar Giancarlo Giannini (che è il narratore) e che ha visto la collaborazione speciale di un grande del cinema come Ennio Morricone, nel primo giorno di programmazione ha stabilito il primato di spettatori (circa 30mila) piazzandosi anche davanti a 'Pets', il film d'animazione della Universal Pictures.

Il docu-film prodotto da Marco e Mauro La Villa e Damien Mastroprimiano e distribuito da Nexo Digital e Good Films è anche un libro pubblicato da Rizzoli, con testi di Gianluigi Buffon, Alessandro del Piero, Andrea Agnelli, John e Lapo Elkann, pubblicato con materiali inediti provenienti dagli archivi privati della società bianconera: fotografie, documenti e interviste.