Juventus, Lapo Elkann: "Ora vogliamo la quarta stella"

Lapo Elkann, alla presentazione del film "Bianconeri. Juventus Story" viaggia tra passato e futuro. "Una pellicola fantastica, con la voce narrante di Giancarlo Giannini, le musiche di Ennio Morricone e i nostri campioni come protagonisti. Racconta la storia di una famiglia sempre vicina alla Juve, nel bene e nel male" le parole rilasciare a Premium Sport. Poi, il prossimo obiettivo sul campo: "Raggiunta la terza stella, ora puntiamo alla quarta".



"Bianconeri. Juventus Story, docu-film sulla squadra di calcio e il suo legame con la famiglia Agnelli sarà nelle sale italiane dal 10 al 12 ottobre. Alla regia, i fratelli Marco e Mauro La Villa che raccontano per la prima volta la storia ufficiale del club e dei suoi successi attraverso immagini esclusive, interviste con i nomi più illustri del calcio mondiale, video di repertorio e materiali inediti.

Anche Antonio Cabrini tra le stelle ovviamente presenti nel film, e alla presentazione. "Un film meritato, per una squadra che ha scritto la storia del calcio". Un ricordo di Gianni Agnelli: "L'Avvocato è stato un grandissimo personaggio, tifoso e conoscitore di calcio: per lui la Juventus era la ciliegina sulla torta. Un punto di riferimento per tutti noi e il movimento calcistico". Cabrini ha anche parlato della sua avventura come tecnico della Nazionale femminile, appena qualificatasi agli Europei 2017: "E' stato un orgoglio, un grazie alla Federazione che lavora bene. L'obiettivo è fare un buon Europeo, e raggiungere in 3-4 anni il livello delle nazionali più forti".