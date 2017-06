Juventus, lady Bonucci: "Lorenzo era triste alla festa perché ha il cuore granata"

Allo Stadium domenica scorsa qualcuno non era esattamente entusiasta per il sesto scudetto consecutivo della Juventus e non lo ha nascosto. Le telecamere hanno ripreso il piccolo Lorenzo, figlio di Leonardo Bonucci, molto corrucciato e consolato dal padre. Del resto per un supporter del Torino non è facile 'accettare' il tricolore dei cugini bianconeri, come conferma la moglie del difensore bianconero.



"Lorenzo ha il cuore granata e poi è molto timido al contrario del fratello. Come ha fatto a diventare tifoso del Torino? Frequenta una scuola in cui sono tutti del Toro e il suo migliore amico, Giacomo, è tifoso granata. Lui, probabilmente per sopravvivenza, si è affezionato al Torino. Dorme con un cappello con la cresta di Belotti, su cui l'attaccante gli ha fatto una dedica, accanto al suo letto" spiega Martina Maccari a Rai Radio1.



Comunque un sacrificio allo Stadium Lorenzo lo ha fatto: "Devo dire che, siccome è un bambino molto diplomatico, sa che per alcune circostanze conviene essere della Juve e allora si è fatto regalare la maglia di Pjanic. Per fortuna non gli è venuto in mente di presentarsi con la maglia di Belotti in campo (ride, ndr), mi sarei trovata un po’ in difficoltà".