Juventus, la psicologa: "Evra a disagio, vuole rimanere giovane"

Non è una novità: Patrice Evra è un aficionado dei social, soprattutto Instagram. Apparentemente non c'è nulla di strano, sono tanti gli sportivi che fanno della presenza massiccia sul web un punto di forza e di contatto con i tifosi. Eppure, secondo l'Equipe, dietro la storia del terzino francese c'è altro, tanto da aver fatto analizzare foto e video social ad una psicologa.



Secondo Marlene Fouchey: "Evra è a disagio in situazioni in cui non è al centro della attenzione. Usa regolarmente l'aspetto fisico per attirare l'attenzione". Secondo l'analisi francese, lo juventino non sopporterebbe il passare degli anni e, per rimanere al passo dei più giovani, copia i loro modi anche perché Allegri non lo sta utilizzando con regolarità: solo sei partite da titolare da inizio stagione. Non è forse una conclusione esagerata? Alla fine se ne accorge anche l'Equipe che conclude dicendo: "Forse Patrice è solo un po' pazzo". In senso buono.