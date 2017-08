Juventus, la difesa preoccupa: quanto manca Bonucci...

C’era una volta, in un tempo poi non così troppo lontano, la difesa più forte del mondo. Era quella della Juventus, con a protezione un centrocampo muscolare ma anche tecnico, aiutato da attaccanti capaci di aggredire gli avversari nella loro metà campo. Ma qualcosa si è rotto in questo meccanismo perfetto. Il primo intoppo nell’ingranaggio nella finale di Champions contro il Real Madrid con annesso giallo per una presunta rissa nello spogliatoio tra primo e secondo tempo. Scontro negato, ma che comunque porta agli addii di Bonucci e Dani Alves che non possono bastare a spiegare quello che sta succedendo, ma qualche indizio lo danno, come certi numeri.



8 i gol subiti nelle ultime 3 partite ufficiali contro Bologna, Real Madrid e Lazio. Ancora peggio il rendimento in queste prime uscite stagionali, comprese le 4 amichevoli di precampionato con 10 gol incassati in 5 partite, in media 2 a incontro. Il tutto considerando che la Juve 17/18 non è poi così nuova negli interpreti. Contro la lazio in supercoppa non c’era nella formazione titolare nemmeno un nuovo acquisto. Anzi, c’era una squadra molto simile a quella di Cardiff, con qualche problema in più.



Barzagli spostato esterno, con Lichtsteiner e De Sciglio in panchina. Benatia che non può essere Bonucci. Pjanic e Khedira fuori condizione con Marchisio, il più in forma, nemmeno utilizzato. Cuadrado e Mandzukic a dir poco sottotono, Higuain oggetto misterioso, con Dybala che si è salvato solo su palla inattiva. I cambi sono arrivati tardi con Douglas Costa che forse avrebbe meritato di partite titolare.



Lichtsteiner lasciato fuori come Marchisio, per buttare nella mischia De Sciglio colpevole numero uno sul gol di Murgia. Insomma, la buona notizia è che peggio non può andare. Dal mercato si cercano aiuti importanti, da Allegri scelte migliori, dal carattere dei giocatori risposte immediate già sabato quando contro il Cagliari ci saranno in palio i primi tre punti nella rincorsa al settimo scudetto consecutivo.