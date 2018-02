Juventus, la difesa è tornata: numeri record

L'inizio stagione atipico della Juventus aveva fatto credere a un cambio di tendenza rispetto agli ultimi trionfali campionati: fino alla trasferta contro la Sampdoria (ultima sconfitta, datata 19 novembre), l'attacco girava a mille (a fine ottobre una media di tre gol segnati a partita, non accadeva dal 1951) ma la difesa prendeva molti gol, quattordici in 13 partite.



Ma con il passare del tempo la situazione è cambiata, tornando a quella più consona ai bianconeri. Un po' per merito di Allegri che ha messo in pianta quasi stabile Matuidi tra i titolari un po' per la ritrovata condizione fisica di Benatia che con Chiellini ha formato una coppia affidabile come ai tempi della BBC: nelle ultime 14 partite un solo gol subìto, bisogna tornare al 30 dicembre e alla rete segnata dal Verona con l'ex Caceres.