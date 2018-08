Juventus, la Curva Sud fischia Bonucci

Juventus-Lazio non era solo la prima di Cristiano Ronaldo da giocatore bianconero ma anche il ritorno di Leonardo Bonucci allo Stadium dopo un'annata da capitano del Milan. Il difensore è stato accolto dai fischi della Curva Sud che hanno intonato anche diversi cori offensivi: "Mercenari non ne vogliamo", "Sciacquati la bocca" fino a "Uomo di m...". Il resto dello stadio, invece, ha applaudito.



Boato per CR7 all'ingresso in campo, da segnalare anche cori per Claudio Marchisio: era anche la prima partita allo Stadium senza il Principino.