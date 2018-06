Juventus, l'Under 15 batte il Napoli e offende: "Usa il sapone"

VIDEO INCREDIBILE - Juventus Under 15, dopo la vittoria per 3-0 sugli azzurrini si canta nello spogliatoio: “Napoli usa il sapone” pic.twitter.com/cuLGBOaNRA — Napoli Magazine (@napolimagazine) 11 giugno 2018

Juventus-Napoli, semifinale scudetto del campionato under 15 terminata 3-0 per i bianconeri, si trascina dietro brutte conseguenze. Un giocatore juventino, Luciano Pisapia, ha pubblicato su Instagram il video dei festeggiamenti dopo la partita, a un certo punto parte il coro: "abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone". Pisapia si è poi scusato: "Era solo l'euforia e la gioia di aver vinto contro una squadra rivale. Mi scuso per questo, non volevo offendere nessuno" ma intanto le polemiche social erano già montate. La Juventus, tramite un tweet, ha fatto sapere che " il club si riserva di accertare con precisione i fatti e di decidere le relative sanzioni disciplinari nei confronti dei propri tesserati".