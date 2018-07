Juventus, l'agente di Rugani: "Se tornasse Bonucci..."

Appuntamento a Nizza. Fabio Paratici e Marina Granovskaia si vedranno nel weekend per discutere della doppia operazione che potrebbe portare Higuain e Rugani al Chelsea. Le parti sono tutt'altro che vicine: la Juve valuta 55 milioni il difensore e 60 l'attaccante, i Blues vogliono restare sotto i 100 nel complesso. Non solo: sul Pipita c'è anche il Milan e se lo scambio Bonucci-Caldara andasse in porto, i bianconeri non cederanno anche Rugani.



Davide Torchia, agente di Rugani, ha oltretutto allontanato il possibile addio del giocatore: "Io posso dire la verità - ha detto a Radio Vecchia Signora -. Sarri stima molto il calciatore, il Chelsea appoggia l'investimento che gli chiede il tecnico e ha fatto un'offerta abbastanza importante, la Juventus ne è al corrente. Dall'altra parte la Juventus più volte fino ad oggi è stata categorica e ha ribadito di non voler cedere il giocatore perché lo reputa importante. E ha sempre fatto così. Poi, è chiaro, nel calcio tutto ha un prezzo e le cose possono cambiare in un giorno".



"È normale voler giocare più partite - ha aggiunto Torchia - : lui è contento di essere alla Juventus, vorrebbe restarci per altri dieci anni, si sente di avere senza presunzione le qualità, il carattere, la personalità e l'esperienza giusta per fare dieci anni come Chiellini, come Barzagli. Quest'anno si è presentato bene, è alla sua quarta stagione, è subito partito titolare negli Usa. Caldara? La sana concorrenza fa bene. Certo, dovesse tornare Bonucci...".