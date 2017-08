Juventus, l'agente di Pjaca: "Sarà lui il nuovo top player"

Dopo l'infortunio al ginocchio che gli ha tolto gran parte della prima stagione in bianconero, Marko Pjaca è pronto a riprendersi la Juventus. Lo assicura il sua gente, Marko Naletilic: "I tifosi non hanno ancora visto il vero Pjaca, ha un potenziale pazzesco, è un predestinato. Potrebbe essere lui il grande acquisto della prossima stagione" le parole a Radio Vs.



Il procuratore argomenta la tesi: "Può fare due-tre ruoli, la seconda punta, la punta mobile, si inserisce. Sente la fiducia di allenatore e società e non è preoccupato dai nuovi acquisti nel reparto offensivo: sa che così migliorerà in allenamento". Secondo Naletilic, con Pjaca poteva andare diversamente a Cardiff: "In finale di Champions è mancato tanto, sarebbe stato una sicurezza psicologica in panchina".



Infine, niente partenza in prestito per giocare di più: "La Juve non ha mai pensato di cederlo, mi hanno chiamato anche dall'estero ma non c'è mai stato nulla. Tutte le decisioni della società sono legate alla sua condizione, lista Champions per i gironi compresa".