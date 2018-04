Juventus, Khedira: "Uscito per precauzione, sto bene"

Nessun problema, solo un po' d'ansia che Sami Khedira ha provveduto a spazzare quasi subito via. Dopo l'infortunio rimediato in nazionale durante Germania-Spagna, il centrocampista della Juventus ha voluto tranquilizzare soprattutto i tifosi bianconeri con un post su Instagram spiegando cos'è successo all'8' del secondo tempo dell'amichevole.



"È stata una bella partita contro un avversario duro - ha scritto Khedira - Sappiamo che contro la Spagna non è mai facile. In ogni modo, non preoccupatevi della mia sostituzione: è stata solo una misura precauzionale dopo che ho sentito un lieve indurimento. Ora è di nuovo tutto ok". Per Allegri decisamente una bella notizia, considerando che in tre giorni la Juve si gioca una bella fetta della stagione tra la gara di campionato col Milan di sabato 31 marzo e quella di Champions col Real Madrid.