Juventus, Khedira: "Serve concentrazione fino al 90°"

Sami Khedira non nasconde le difficoltà della Juventus nelle ultime due partite di campionato, esorta i compagni a rialzarsi e guarda già verso la Champions League: "Dobbiamo tornare sulla strada giusta, rimanere concentrati per novanta minuti e ricordarci che la stagione è lunga. Iniziamo a battere lo Sporting Lisbona mercoledì, in Europa i match casalinghi sono fondamentali: ci sta perdere a Barcellona ma la qualificazione passa dalle prossime due partite".



Nell'intervista a Premium Sport, il centrocampista tedesco torna a parlare di Atalanta e Lazio: "Due partite che hanno in comune una cosa: non possiamo regalare agli avversari gol così facili, quando vai in vantaggio è giusto tenere il possesso palla ma cercando di continuare a incrementare il numero di gol segnati".



Questa l'analisi sul ko allo Stadium: "Buon primo tempo, secondo pessimo: forse eravamo troppo fiduciosi di com'era andata dopo i primi 45'. Ma in generale la nostra è un'ottima mentalità, vogliamo vincere lo scudetto e ripetere il percorso dello scorso anno in Champions League".



Khedira "coccola" Dybala: "Sono qui da due anni e mezzo e ha sempre segnato ogni rigore, forse in questo momento non è abbastanza in forma ma non scordiamoci che ha già fatto 10 gol che ci hanno portato tanti punti. È ancora giovane e ha il supporto di tutti: squadra, allenatore e club".