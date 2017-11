Juventus, Khedira: "Napoli forte e compatto ma non penso mai alla sconfitta"

Sami Khedira attende lo scontro di venerdì sera riconoscendo il valore della squadra di Sarri: "So che i numeri non mentono mai e in queste 14 giornate ho visto un Napoli molto forte e compatto - le parole a Premium Sport -. Hanno la stessa squadra da due-tre anni, non cambiano mai".



Il centrocampista sa dove la Juventus dovrà migliorare per vincere al San Paolo: "Forse sarà difficile raggiungerli ma dobbiamo restare concentrati sul nostro gioco e dobbiamo prendere meno gol perché ne abbiamo presi troppi, anche rispetto agli ultimi anni". Non è ovviamente colpa di un singolo: "Dobbiamo trovare una soluzione per difendere meglio come squadra. Non è il difensore, il portiere o il centrocampista che deve difendere ma è tutta la squadra che deve difender meglio: dobbiamo migliorare questa cosa".



Su Higuain: "Non so come stia, ha provato ad allenarsi ma non è facile due giorni dopo un'operazione. C'è bisogno di tempo per tornare al 100% ma è concentrato sulla sfida. Se giocherà bene, se non riuscirà abbiamo campioni come Mandzukic".



In caso di sconfitta, i biaocneri scivolerebbero a sette punti dal Napoli: "Non penso mai alla sconfitta, mai. Provo sempre a vincere e voglio aiutare la squadra a vincere questa gara. Proveremo a vincere e poi potremo parlare di nuovo. Ora sono concentrato sulla vittoria, non sulla sconfitta”.