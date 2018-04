Juventus, Khedira: "Devi essere sicuro al 101% per dare un rigore così"

Due giorni dopo l'incredibile e sfortunata partita contro il Real Madrid, Sami Khedira chiede alla Juventus di voltare pagina: "Anche a mente fredda è dura, abbiamo fatto una prestazione incredibile che nessuno si aspettava, abbiamo mostrato di essere una delle migliori squadre d'Europa. Ma così va il calcio, accettiamo il verdetto, facciamo i complimenti agli avversari e testa allo scudetto e alla Coppa Italia. Se cerchiamo scuse o ci lamentiamo non sarà d'aiuto".



Il centrocampista tedesco, nell'intervista esclusiva a Premium Sport, spiega il suo punto di vista sul contestato rigore che ha condannato i bianconeri: "In una partita così importante e all'ultimo minuto deve essere sicuro al 101% che sia fallo per concederlo. Dal campo non ero sicuro che fosse fallo, l'avrò rivisto una ventina di volte e mi sono concentrato sull'arbitro: non era sicuro, ha tentennato due-tre secondi prima di fischiare. Per questo Buffon, Chiellini e gli altri hanno reagito così ma è normale se vivi il calcio con passione: se non fosse così, sarebbe meglio ritirarsi".



Khedira guarda avanti: "È in momenti difficili come questo che devi dimostrare di essere una grande squadra, sarà importante il fattore mentale. I primi due giorni soffri, dal terzo devi essere pronto ad andare oltre. La stagione non è finita, non guardiamoci dietro: nessuno ha mai vinto sette scudetti o quattro coppe Italia di fila, proviamoci". Riparte il duello con il Napoli: "Sono forti, non si arrendono mai, hanno un grande carattere e grandi giocatori".