Juventus, Kean: "Il mio idolo è Balotelli"

Moise Kean compie 17 anni (e festeggia ballando nello spogliatoio della Juventus, come si vede nel video in basso) e confida al canale tematico bianconero i suoi obiettivi: "Il mio sogno è quello di diventare calciatore con la maglia juventina ma per farlo dovrò diminuire le porzioni di pasta alla carbonara, la mia preferita, ed anche dormire di più viste le tante ore che gioco alla Playstation". Poi il gioiellino classe 2000 confessa la sua ammirazione per Mario Balotelli: "E' il mio idolo, credo di essergli abbastanza simile per come gioco e come sto in campo".

Happy birthday to me!!#KMB9 Un post condiviso da Kean Moise (@moise_kean) in data: 28 Feb 2017 alle ore 03:03 PST