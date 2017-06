Juventus, Kean dopo il successo con la Primavera si riposa in treno e... balla

La Primavera della Juventus batte 3-0 il Pescara in trasferta e Moise Kean, tornato al gol, si gode il meritato riposo in treno come mostra il video pubblicato su Instagram dal 16enne. All'improvviso però l'attaccante, che ha già esordito con i 'grandi', apre gli occhi e si mette a ballare con il compagno di squadra Ndiaye Moussa. Il tempo di muoversi un po' e poi i due giocatori tornano a dormire...

Dopo una bella vittoria si torna a Torino festeggiando così #happines#KMB9 @ndiaye82_moussa Un video pubblicato da KEAN BIOTY MOISE (@moise_kean) in data: 17 Dic 2016 alle ore 07:14 PST