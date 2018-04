Juventus, intera seduta in gruppo per Cuadrado

Comincia a svuotarsi l'infermeria della Juventus. Secondo quanto riferisce il sito ufficiale bianconero Juan Cuadrado ha svolto l'intero allenamento con i compagni, tornando quindi a disposizione di Allegri (martedì si era allenato solo in parte con il resto della squadra).



Il colombiano era stato operato lo scorso 30 gennaio a causa della pubalgia che lo aveva iniziato a tormentarlo già da novembre: l'ultima partita disputata risale al 23 dicembre (vittoria per 1-0 sulla Roma).



Difficile che Cuadrado scenda in campo contro il Milan, leggermente più probabile che giochi uno spezzone contro il Real in Champions League. Chi potrebbe giocare già sabato è Giorgio Chiellini, rientrato ieri in gruppo. Continuano a lavorare a parte Alex Sandro, che spera di esserci martedì, e Bernardeschi.