Juventus-Inter, nerazzurri più italiani?

Juventus-Inter è conosciuta anche come derby d'Italia perché, ai tempi in cui fu coniata questa denominazione (da Gianni Brera nel 1967), erano le due squadre più titolate in serie A e, nonostante le città differenti, i tifosi attendevano la sfida come fosse una stracittadina. Nel tempo questa definizione si è molto sfumata e questa sera si potrebbe ribaltare pure un'altra certezza.



Il famoso blocco dell'ItalJuve, infatti, potrebbe essere superato da quello nerazzurro. Secondo le indicazioni sulle formazioni che scenderanno in campo allo Stadium, Allegri senza Buffon dovrebbe schierare solo De Sciglio e Chiellini come italiani con Marchisio favorito nel ballottaggio con Khedira. Per Spalletti le scelte sembra invece sicure: D'Ambrosio, Santon, Gagliardini e Candreva partiranno dall'inizio.



L'Inter, in questa singolare sfida, batterebbe dunque la Juventus per 4-3 (o 4-2) negli italiani in campo: poi sarà il campo a decidere chi meriterà i tre punti.