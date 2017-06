Juventus - Inter: la 168esima sfida pennellata da un tocco albiceleste

Icardi o Higuain chi deciderà il 168esimo derby d'Italia?

Tutti gli occhi sono puntati sulla sfida più affascinante del nostro campionato. La situazione, però, è cambiata rispetto all'andata. A novembre sulla panchina nerazzurra c'era Frank De Boer, che a grande sorpresa sconfisse i bianconeri. Il presente, invece, porta il nome di Stefano Pioli. Un allenatore che conosce molto bene la Serie A.

Battere la Juventus non è impossibile ma ciò che temono i nerazzurri è la sua continuità, perchè in casa, i bianconeri hanno sempre avuto la meglio. Una continuità, che, già in passato è stata rovinata, per la prima volta, dalla squadra di Stramaccioni. Siamo nel 2012, quando, i nerazzurri dopo aver subito un goal da Vidal, nei primi minuti, si scatenano riuscendo a ribaltare il risultato per 1 a 3.

Facciamo un tuffo nel passato, che è sempre bello ricordare, quando si giocano sfide di questo calibro. In 168 gare, la Juventus ha conquistato 79 vittorie contro le 46 dei nerazzurri. I pareggi sono stati 42. I bianconeri hanno segnato all'Inter per 277 volte, mentre, i nerazzurri sono fermi a 241. I precedenti storici, rievocano, una sconfitta che i nerazzurri fanno ancora fatica a digerire. Infatti, durante la stagione 1960/1961, i bianconeri si sono imposti vincendo per 9 a 1. La vittoria più netta dell'Inter risale al 1953, quando i nerazzurri sconfissero i bianconeri per 4 a 0.

Lasciando da parte la memoria, puntiamo, ora, i riflettori su i due protagonisti del momento: Icardi e Higuain. Il primo sarà l'osservato speciale. Ieri il ct argentino, Bauza, ha fatto visita alla Pinetina per vedere i movimenti del giovane argentino e pensare ad un eventuale convocazione, che manca, ormai, da tempo. Icardi non solo vuole superare il suo connazionale nella classifica dei capocannonieri della Serie A (Entrambi a 15 goal) ma ha voglia di far sognare di nuovo i tifosi dell'Argentina. La giovane punta, sà che è vietato sbagliare. Bauza sarà presente anche allo Juventus Stadium per osservare il suo comportamento durante una sfida considerata delicata.

Grinta, movimenti e goal non dovranno mancare per portare Icardi al fianco di Higuain. Non è solo una sfida tra avversari ma anche da futuri compagni di squadra. Per lui non dovrebbe essere difficile, d'altronde, la Juventus, si sà, è sempre stata la sua vittima preferita. Con la Juventus, Mauro, ha bucato la rete 7 volte in 9 presenze. E' dal 2015, però, che, il nerazzurro non segna allo Juventus Stadium. Potrebbe essere la volta buona?. Higuain, invece, dopo un inizio di stagione non molto brillante e qualche chilo di troppo, sembra essersi rimesso in pista. Ha segnato 15 reti in 22 partite, ma ha ancora fame di goal e di vittorie.

Lo spettacolo tra Juventus e Inter è nascosto dietro il sipario, non ci aspetta che aprirlo e conoscere ciò che ci riserverà.