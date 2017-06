Juventus-Inter, Chiellini serve Icardi e Rizzoli ferma tutto: il video

Si profilano nuove polemiche all'orizzonte per Nicola Rizzoli e Juventus-Inter: spunta un nuovo video girato dalle telecamere di Inter Channel dallo Stadium che mostra un'azione che farà ancora discutere. Poco prima del 70' c'è un calcio di punizione per i bianconeri fischiato dopo un fuorigioco, Chiellini batte corto verso Buffon con un po' di leggerezza servendo di fatto Icardi che si avventa sul pallone per involarsi in porta solo contro Buffon. Ma Rizzoli ferma tutto: forse per un presunto pallone in movimento, forse per far rettificare la posizione da cui far riprendere il gioco.

CONTRASTO CHIELLINI-GAGLIARDINI PRIMA DEL GOL

Chiellini nell'occhio del ciclone: prima del gol di Cuadrado, il difensore bianconero è protagonista anche di un duro contrasto con Gagliardini non sanzionato da Rizzoli. Se fosse stato fischiato il fallo, il colombiano non avrebbe segnato in quella occasione.