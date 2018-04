Juventus-Inter 1998, Simoni: "Le parole di Ceccarini una comica"

Vent'anni dopo, le parole di Piero Ceccarini fanno ancora più male. Questa la reazione di Gigi Simoni, tecnico dell'Inter che nel 1998 affrontò la Juventus nella partita dello scontro Ronaldo-Iuliano, all'intervista di Premium Sport all'ex arbitro: "È una comica, siamo nel mondo dei sogni - le dichiarazioni a Radio Kiss Kiss -. Meno male che ha smesso, poteva fare altri danni. È stato irriverente, non ha avuto la saggezza di chiudere la bocca e di chiudere il discorso. Non ho parole".



Ancora Simoni: "Ha un bel coraggio, questo bisognerebbe farlo visitare bene. Il mondo intero conosce la verità, anche tanti juventini che mi incontrano ammettono che quello era rigore. Ho incontrato Ceccarini l’altra sera e l’ho salutato per educazione. Sono senza parole". E infine: "Nel mondo si sbaglia tutti, io perdono sempre tutti, ma mantenere il punto è ancora peggio".



"Oggi non mi sono arrabbiato per niente - ha aggiunto a Premium Sport -. E’ un fatto troppo evidente. Ceccarini dice una bugia perché deve cercare di difendere una posizione sbagliata. Lui non ha dubbi, vuole sconfiggere il mondo. Mi basta sapere che tutti pensano una cosa, tranne lui. Anche Ceccarini dovrebbe arrendersi, invece lui tiene duro e va bene così. Ma ormai non mi arrabbio più".



"Non è neanche giusto dire che se avesse dato il rigore avremmo vinto il campionato, perché avremmo dovuto lottare ancora parecchio. Eravamo un punto dietro e avremmo dovuto giocare altre quattro gare difficili. Però c’erano i presupposti per poter vincere. Quando allenavo a Cosenza ho incontrato il papà di Iuliano che mi ha detto che anche suo figlio gli aveva confessato il fallo. Con la VAR non sarebbe successo? Certamente. Non esiste un rigore non concesso che abbia la popolarità di questo di Ronaldo. Milioni di persone hanno visto quello che è successo”.