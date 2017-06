Juventus, insulti all'arbitro Irrati: inibito Nedved, diffida per Paratici

Il Giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha punito due dirigenti della Juventus per la loro condotta in occasione dell'ultima sfida di campionato tra i bianconeri e l'Atalanta: nello specifico, Pavel Nedved è stato inibito fino al 12 dicembre per "frasi offensive" e Fabio Paratici ammonito con diffida per "atteggiamento irrispettoso" nei confronti dell'abitro Irrati.



A Nedved, vicepresidente della Juventus, è stata applicata "l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale fino a tutto il 12 dicembre 2016 per aver proferito, al termine della gara, al rientro negli spogliatoio, frasi offensive nei confronti del direttore di gara", mentre il direttore sportivo Paratici è stato ammonito con diffida "per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara". Dopo la quindicesima giornata di Serie A è arrivata la sanzione anche per Stefano Derkum (Lazio) per "avere, al 27' del secondo tempo, contestato platealmente, urlando con veemenza, una decisione arbitrale".