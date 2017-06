Juventus, infortunio al perone per Pjaca in nazionale

Per la Juventus e Massimilano Allegri arrivano brutte notizie dal ritiro della Croazia. Marko Pjaca ha riportato un infortunio piuttosto serio, l'infrazione parziale del perone. L'infrazione è una frattura incompleta dell'osso meno grave della comune frattura ma che comunque potrebbe tenere Pjaca lontano dai campi da gioco per almeno 3 settimane.



Come annunciato dalla federazione croata, l'ala juventina ha accusato dolore prima di recarsi a Zagabria: ha provato ad allenarsi ma non ci è riuscito a causa del troppo dolore ed è per questo stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha riscontrato l'infortunio. Pjaca dovrà saltare le prossime gare della Nazionale contro Kosovo e Finlandia.