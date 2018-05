Juventus in lutto, si è spenta la mamma di Allegri

La Juventus è in lutto. Massimiliano Allegri piange la scomparsa della madre, Carla Danesi, che si è spenta in una clinica di Milano nella notte tra lunedì e martedì all’età di 74 anni. Oltre al tecnico dei bianconeri e all’altra figlia Michela, due anni più giovane del fratello (50 lui, 48 lei), lascia anche il marito Augusto. Il funerale è stato già celebrato sempre nel capoluogo lombardo in forma strettamente privata.