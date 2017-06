Juventus, il Tar dice no alla richiesta di risarcimento per lo scudetto 2006

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Juventus che chiedeva un maxi risarcimento per i fatti conseguenti a Calciopoli: secondo i bianconeri, la revoca dello scudetto 2006 e la conseguente retrocessione avevano provocato danni per 443 milioni di euro. Secondo quanto riportato nella sentenza, "il Tar non può pronunciarsi se lo ha già fatto il collegio arbitrale".



La questione risale alle vicende di Calciopoli che portò all'applicazione da parte del Coni di sanzioni nei confronti della Juventus ed all'attribuzione dello scudetto all'Inter. In particolare, il Tar ha respinto la domanda di risarcimento "ritenendo che l'intera vicenda fosse già stata trattata in un precedente ricorso, presentato sempre dalla Juventus nel 2006, e poi abbandonato dalla società, che preferì ricorrere al lodo arbitrale da cui tuttavia uscì sconfitta".

LA FIGC: "SODDISFATTI"

La Federcalcio ha accolto con piacere la decisione del Tar: "Chiaro che siamo soddisfatti". Ulteriori fonti interne a via Allegri aggiungono: "Tra l'altro, se la motivazione è questa il giudice ha accolto in pieno la tesi della nostra memoria".

LA JUVENTUS STUDIA ULTERIORI PASSI

I legali della Juventus "analizzeranno con attenzione le motivazioni dell'odierna decisione del Tar del Lazio e valuteranno i prossimi passi per tutelare le ragioni della società". È quanto si apprende da ambienti legali vicini alla società bianconera.