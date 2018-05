Juventus, il saluto di Buffon: i tifosi e il portiere in lacrime

Applausi e abbracci, cori e striscioni per Gianluigi Buffon, all'ultima partita con la maglia della Juventus. Il portiere e capitano bianconero è sbucato dagli spogliatoi con i suoi tre figli mentre tutto lo stadio gli tributava un lungo applauso. "C'è un solo numero 1, c'è un solo numero 1", hanno intonato le curve. Prima del fischio d'inizio, Buffon ha abbracciato i compagni (con la nuova maglia e la patch #Un1co dedicata al capitano), uno a uno.



Scrosciante l'applauso per il numero 1 bianconero anche quando ha toccato il primo pallone, davanti alla curva nord dell'Allianz Stadium. Nella curva sud gli ultrà hanno esposto lo striscione con una frase dedicata a Buffon: "Solo chi tenta l'assurdo raggiunge l'impossibile". E gran parte della curva è stata coperta per qualche minuto da un gigantesco bandierone con l'immagine del portiere e lo scudetto targato 2017/2018.



Al minuto 62' la passerella è finita: Gianluigi Buffon lascia il campo a Pinsoglio e conclude la sua avventura da giocatore alla Juventus. Tutto lo Stadium si alza in piedi ed applaude, intanto i compagni di squadra si stringono al capitano e quelli in panchina gli fanno il "pasillo". Perfino Max Allegri si commuove, poi cerca di dissimulare dando indicazioni ai suoi. Il portierone rientra in panchina e, non trattenendo le lacrime, contraccambia il saluto ai tifosi per poi andare a fare un giro sotto la curva.

PRIMA DELLA PARTITA

