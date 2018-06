Juventus, il papà di Marchisio attacca: "Trattato come l'ultimo dei centrocampisti"

"L'auspicio è quello di rimanere alla Juventus, lui vorrebbe restare. Tuttavia la Juve, nei fatti, l'ha trattato come l'ultimo dei centrocampisti e adesso bisogna vedere". Stefano Marchisio, papà e agente di Claudio, si sfoga per il poco spazio concesso al figlio nell'ultima stagione (20 presenze totali tra campionato, Champions League e Coppa Italia).



La permanenza del 32enne sotto la Mole non è dunque affatto certa (si fa strada l'ipotesi Monaco). "Se ci sarà la volontà da parte della società di fare altre valutazioni, noi agiremo di conseguenza. Sta alla Juve" è l'avvertimento lanciato in un'intervista a IlBianconero.com.



Solo qualche giorno fa Marchisio è partito per la Cina e il suo viaggio ha messo in allarme i tifosi della Signora, preoccupati per la possibile partenza di una delle banidere dei Campioni d'Italia.