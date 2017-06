Juventus, il padre di Marchisio: "L'infortunio di Claudio? È la prima volta che l'ho visto piangere"

Agli occhi dei genitori, i figli saranno sempre visti con un'altra luce. Il medesimo discorso vale per Antonio, padre e, allo stesso tempo agente, di Claudio Marchisio. A distanza di mesi dal grave infortunio capitato al figlio, eccolo tornare sull'argomento: "Ero allo stadio e capii immediatamente che Claudio si era rotto il crociato del ginocchio. La prima immagine che mi viene in mente sono le lacrime di mio figlio a causa dei forti dolori quando, una settimana dopo l’operazione, ha saputo che sarebbe dovuto tornare sotto i ferri. È la prima volta che l’ho visto piangere. Festa scudetto? Una grossa rinuncia, ma lì Claudio è stato lucidissimo, si era già sintonizzato sul rientro in campo. Teneva alla festa, però la voglia di non rischiare ha prevalso su tutto: 'Basta che uno mi tocchi e siamo da capo. Papà, non rischio ', mi disse. Decisione saggia, da parte sua e dello staff".



Papà Antonio ha poi parlato della passione del figlio per la Juventus: "Dopo sua moglie e i bambini, è l’altro grande amore di Claudio. La volontà ferrea di recuperare bene e tornare il prima possibile in campo è stata una molla determinante. Non ha perso un secondo, anzi... Quando lo andavo a trovare a casa - continua nella sua lunga intervista a Tuttosport - lo vedevo sempre applicatissimo nello svolgere gli esercizi previsti dalla terapia. È stato una macchina: in questo ha preso molto da mia moglie. Claudio non è un chiacchierone: va interpretato attraverso gli atteggiamenti. Esempi? Quando la Juve perde s’infuria, per lui la rabbia è doppia: da giocatore e da tifoso. Negli anni ho imparato a non chiamarlo per almeno due giorni dopo una sconfitta".



Infine, ci si concentra sui tempi di recupero: "Incrocio le dita. Lui sta bene, lo vedo felice di essere di nuovo in campo, si allena in gruppo. Però serve pazienza. Un conto è tornare con i compagni e un altro ritornare al top. Sapere quando sarà al cento per cento è una domanda da 10 milioni di dollari a cui non so proprio rispondere. Sicuramente sarà più maturo e completo: stare fuori tanto gli ha permesso di seguire molte partite da un’altra visuale, cogliendo aspetti che magari sfuggono quando sei in campo ogni tre giorni".