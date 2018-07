Juventus, il fratello-agente di Higuain: "Sta bene a Torino. Formerebbe una grande coppia con CR7"

Ora che l'affare Ronaldo dovrebbe entrare nel vivo, sono in molti a credere che Gonzalo Higuain sarà 'sacrificato' e lascerà la Juventus: come è noto il Chelsea, su indicazione di Sarri, è pronto ad andare all'assalto offrendo 60 milioni di euro.



Il fratello-agente del Pipita allontana però queste voci: "Al momento non abbiamo parlato con nessun club. Ha un contratto di ancora tre anni con la Juve e vuole rispettarlo: si trova benissimo a Torino, ha un rapporto splendido con la città, è a suo agio nello schema tattico. Discussione con Allegri? Tutto quello che succede nello spogliatoio rimane lì. Sono stati altri a scrivere che hanno litigato".



Nicolas Higuain, nell'intervista a Sky Sport, si esprime quindi sul possibile arrivo di CR7: "Ancora non sappiamo nulla ma si tratterebbe di una cosa fantastica, hanno giocato insieme al Real Madrid e formerebbero una grande coppia. Nel primo anno di Cristiano a Madrid, Gonzalo è andato a segno più volte: si conoscono praticamente a memoria".



Infine, sull'ipotesi Chelsea: "Gonzalo ha un ottimo rapporto, quasi paterno, con Sarri, ma non mi risulta che Maurizio sia l'allenatore dei Blues. E, ripeto, nessuno ci ha contattato, né dalla Juve né dall'estero. Non c'è la possibilità di andare via da Torino".