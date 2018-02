Juventus, il capo-scout Longoria va al Valencia

Cambio nell'organigramma della Juventus: il capo-scout Pablo Longoria, in bianconero dal 2005 dopo le esperienze a Sassuolo, Atalanta e Recreativo Huelva, è passato al Valencia. Il club spagnolo lo ha annunciato sul sito ufficiale, per Longoria contratto di quattro anni come direttore dell'Area Tecnica: "Duplice priorità: ottimizzare il processo di crescita dei propri migliori giocatori del settore giovanile per la loro ascesa in prima squadra e identificare le migliori opportunità di mercato".



In casa bianconera dovrebbe invece arrivare la promozione interna di Matteo Tognozzi, arrivato in estate per ricoprire il ruolo di Foreign Countries Scouting Supervisor dopo le esperienze in Bayer Leverkusen, Amburgo e Zenit di San Pietroburgo. Per lui una chance sino a fine stagione per giocare le carte di riconferma, in caso contrario la Juve a giugno potrebbe valutare nuove soluzioni esterne.