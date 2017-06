Juventus, il 2016 di Marchisio: "Non posso dimenticare questa lunghissima estate"

E' tempo di bilanci anche per Claudio Marchisio. Quello che sta per concludersi è stato un anno particolare per il centrocampista della Juventus, vittima di un grave infortunio nella gara con il Palermo del 17 aprile. La rottura del crociato ha impedito al mediano di partecipare agli Europei e lo ha costretto a un duro lavoro di recupero prima di tornare in campo il 26 ottobre contro la Sampdoria.



In un post sul suo profilo Instagram Marchisio ha definito "agrodolce" il 2016 sottolineando: "Non posso dimenticare questa lunghissima estate. Saltando la premiazione di fine anno allo Juventus Stadium con i miei compagni, l'Europeo in Francia e la primissima parte di questa stagione. Il duro lavoro fatto in quei mesi non potrò mai dimenticarlo".

In questo 2016 oltre alle tante vittorie,non posso dimenticare questa lunghissima estate. Saltando la premiazione di fine anno allo Juventus Stadium con i miei compagni,l'Europeo in Francia e la primissima parte di questa stagione. Il duro lavoro fatto in quei mesi non potrò mai dimenticarlo. 2016 AGRODOLCE