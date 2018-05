Juventus, i tifosi: "Il Napoli non ricorda il 2012"

La corsa scudetto ha avuto uno strascico polemico nella notte seguente ai festeggiamenti della Juventus: un tweet del Napoli che si è detto "indignato" perché durante una diretta Instagram di Douglas Costa che riprendeva i tifosi a Torino è comparsa una bara di Insigne. Ora arriva la risposta juventina, sebbene non ufficiale: sui social i tifosi hanno ricordato alla società azzurra che nel 2012, nell'ambito dei festeggiamenti per la Coppa Italia vinta proprio contro i rivali bianconeri, Blerim Dzemaili mostrò una sciarpa con la scritta "Juve mer.." per poi piazzarla sulla parte anteriore del pullman scoperto (dove campeggiava anche un volantino che annunciava la morte della società di Torino) su cui la squadra viaggiava per le vie di Napoli.