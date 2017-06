Juventus, i tifosi ai colleghi laziali: "Ci gemelliamo?"

Per ora è solo una petizione lanciata sulla piattaforma on-line Change.org ma, chissà, in futuro potrà diventare un'idea ufficiale su larga scala. Alcuni tifosi della Juventus hanno proposto un gemellaggio a quelli della Lazio in onore dei recenti buoni rapporti.



"In Italia attualmente la Vecchia Signora, in maniera ufficiale non è gemellata con nessun'altra tifoseria dello stivale" recita la petizione "La simpatia dei tifosi bianconeri verso la Lazio è una storia nata nel recente passato, soprattutto dopo il famoso 5 Maggio 2002 in cui la vittoria dei biancocelesti contro l'Inter, consegnava lo Scudetto nella mani bianconere. Inoltre la rivalità con la Roma che negli ultimi anni ha lottato con la Juventus per il titolo di Campione d'Italia ed alcuni attestati di stima dei laziali verso dei giocatori della Juventus (Buffon e Bonucci in primis), hanno rafforzato ancora di più questo sentimento di simpatia verso le aquile biancocelesti".



Ecco, dunque la proposta: "Chiediamo che la tifoseria della Juventus e la tifoseria della Lazio pensino in maniera seria e concreta ad un gemellaggio. Sarebbe il primo per la Juventus in Italia con una squadra storicamente importante. Sarebbe un segnale importante per tutto il calcio italiano!". Anche perché la finale di Coppa Italia è dietro l'angolo, e sarebbe una bella svolta.